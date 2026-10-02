Don Quijote celebra la primavera con música en vivo, feria y actividades para toda la familia

La Plaza Don Quijote será escenario de una celebración especial por la llegada de la primavera. La actividad se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre, desde las 15, en la intersección de las calles Don Quijote y Sancho Panza.

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Vecinal Don Quijote y la Municipalidad de Roldán, que invitaron a vecinos y vecinas de la ciudad a compartir una tarde al aire libre con diferentes alternativas recreativas, culturales y ambientales.

Durante la jornada funcionará una feria de emprendedores locales, en la que artesanos y productores podrán exhibir y comercializar sus productos. Además, habrá música en vivo a cargo de artistas roldanenses, junto con juegos, sorpresas y desafíos destinados a grandes y chicos.

La celebración también incorporará actividades vinculadas con el cuidado del ambiente. Entre ellas, se realizará la plantación de un árbol comunitario, como parte de las acciones impulsadas para fortalecer y preservar los espacios verdes de la ciudad.

Asimismo, se instalará un punto de canje RECI, donde los vecinos podrán llevar materiales reciclables e intercambiarlos por plantines, promoviendo la separación de residuos y la participación ciudadana.

Desde la organización recomendaron asistir con mate y reposera para disfrutar de la propuesta, que busca fomentar el encuentro entre vecinos, acompañar a los emprendedores locales y continuar construyendo una comunidad comprometida con el cuidado del ambiente.