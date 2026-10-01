Carcarañá: allanaban una casa por un hurto y secuestraron armas, droga y una moto robada

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizó este jueves dos allanamientos en la localidad de Carcarañá, en el marco de una investigación por hurto agravado.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien aportó capturas de pantalla de una conversación mantenida con una mujer que podría estar vinculada al hecho. A partir de distintas tareas investigativas, los agentes lograron establecer su identidad y relevaron dos domicilios, información que posteriormente fue elevada al Ministerio Público de la Acusación para solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento.

Una de las medidas se llevó adelante en inmediaciones de Río Colorado y Santa Joaquina. Sin embargo, cuando el grupo de irrupción se disponía a ingresar al inmueble, los investigadores observaron que desde una vivienda lindera comenzaban a arrojar objetos hacia el exterior.

Al verificar lo que habían arrojado, los agentes advirtieron que se trataba de dos armas de fuego y posible material estupefaciente. Ante la situación de flagrancia, se procedió al ingreso del inmueble ubicado en Río Colorado al 1600, donde fueron identificadas cuatro personas.

Durante la requisa se secuestraron un revólver calibre .38 con seis proyectiles, una pistola calibre .22 con cargador, seis proyectiles y uno en recámara, además de 38 municiones calibre .38 y 24 calibre .22.

También fueron incautados 25 envoltorios con marihuana, con un peso total de 67 gramos, dos balanzas de precisión, recortes de nylon, ocho teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En el mismo procedimiento se secuestró además una motocicleta Honda Wave que registraba un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo correspondiente a la UR VII.

En el segundo domicilio allanado, ubicado en Hernández al 40, los investigadores secuestraron un teléfono celular perteneciente a una mujer requerida en la causa original por hurto.

Tras las consultas realizadas con la Dra. Abi Luz Cabrera, fiscal interviniente de la Unidad Fiscal N.º 6 de Cañada de Gómez, se dispuso que la mujer fuera trasladada, notificada de sus derechos, se le formara causa por el delito de hurto y posteriormente recuperara su libertad.

En tanto, las otras cuatro personas quedaron detenidas e imputadas por los delitos de tenencia de arma de guerra, tenencia de estupefacientes y encubrimiento, quedando alojadas en la Comisaría 3.ª de Carcarañá una vez finalizadas las diligencias correspondientes.