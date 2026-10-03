Ideal para nostálgicos: subastan diez máquinas de fichines con una base de $20.000 cada una

El próximo 16 de octubre, el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro llevará a cabo el sexto remate con un total de 224 lotes, compuestos por 91 motos, 80 autos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble y hasta 10 máquinas Arcade retro, ideales para los nostálgicos de los viejos fichines, cuya base arranca en $20.000 y son «a restaurar».

La presentación en Casa de Gobierno, que dejó abierta la inscripción para los interesados en participar, estuvo encabezada por el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, acompañado del subsecretario y del director de la Aprad, Hernán Matich y Martín Domené, respectivamente.

Figueroa Escauriza resaltó que “estos procesos, que son inéditos a nivel nacional, lo que hacen es quitarle los bienes a los delincuentes, rematárselos en subastas públicas, y así fortalecer uno de los pilares fundamentales de la seguridad pública, que es quitarle el dinero a las organizaciones criminales y a los delincuentes de la provincia de Santa Fe”.

A su vez, contó que la de octubre será “la subasta más grande en cantidad de bienes de toda la historia de la provincia de Santa Fe”, detallando que “en las anteriores cinco ediciones vendimos 505 lotes en total, y en esta sola edición vamos a estar vendiendo 224 lotes. Como hacemos en cada subasta, el valor que ponemos a los bienes es entre un 30 % y un 50 % de valor de mercado. Realmente es una oportunidad para la ciudadanía”.

Detalles de la subasta

La sexta subasta de bienes recuperados del delito tendrá un total de 224 lotes compuestos por 91 motos, 80 vehículos, 2 lanchas, 40 bicicletas, 1 inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar.

Para quienes estén interesados, la inscripción es obligatoria -las personas deben ser mayores de edad- y se encuentra abierta hasta el próximo 8 de octubre a través de www.santafe.gov.ar/subasta, sitio donde además podrán observar todos los detalles.

Los lotes serán exhibidos en Estación Belgrano el jueves 15 de octubre en el horario de 9 a 16; también el viernes 16 de 8.30 a 13; mientras que a partir de las 16 de ese mismo día comenzará la subasta, donde el máximo de lotes a adquirir por persona es un total de 5.