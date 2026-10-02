Beneficiarios de Ansés: aumento, haberes y valor de la “compra de años” en Octubre 2026

Con la llegada de un nuevo mes, vuelven a actualizarse los haberes que paga ANSES, y también los que paga la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe. La abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, comparte los datos oficiales de ambos regímenes para que los vecinos puedan conocer con precisión cómo impacta esta actualización en sus ingresos.

En octubre de 2026, las jubilaciones y pensiones de ANSES se incrementan en un 1,66% respecto del mes anterior. El bono extraordinario continúa fijo en $70.000, sin cambios en su monto respecto de los últimos meses.

Con este ajuste, la jubilación mínima de ANSES, con bono incluido, pasará a ser de $505.748,51. En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a percibir ascenderá a $418.598,81.

Por su parte, para aquellos beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima, el haber máximo bruto que ANSES abonará en octubre será de $2.932.174,85.

Es importante aclarar que todos estos importes son montos brutos. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley, como los correspondientes a la obra social, las cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES. Por este motivo, el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser menor al aquí informado.

Para quienes todavía no se jubilaron y están completando años de aportes a través de la moratoria previsional, también hay una novedad este mes: la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), que es el valor que ANSES usa para calcular el costo de cada cuota, se estima para octubre en $42.560,40.

Con ese valor, regularizar un año completo de aportes costaría aproximadamente $510.724,80. Este dato es clave para quienes están evaluando si les conviene hacer la moratoria para poder acceder a la jubilación, y conviene revisarlo con asesoramiento profesional antes de tomar la decisión.

Respecto del bono extraordinario, se mantiene fijo en $70.000 y no lo cobran aquellos que perciben un beneficio mayor a la mínima, o una jubilación y pensión.

En cuanto al cronograma de pagos, ANSES comenzará a abonar los haberes a partir del jueves 8 de octubre de 2026 para quienes cobran la mínima, iniciando con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0. A partir del viernes 23 de octubre de 2026 comenzarán los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Ese mismo 8 de octubre, todos los jubilados y pensionados de ANSES —sin importar el monto a percibir ni la terminación de su DNI— podrán consultar su liquidación previsional ingresando al portal Mi ANSES, con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí podrán ver el monto exacto que van a cobrar, ya con los descuentos aplicados. Es recomendable revisarlo antes de ir al banco, para evitar confusiones o sorpresas al momento del cobro.

Si al revisar la liquidación surgen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, o si tiene dudas sobre su moratoria previsional o los años de aportes que le faltan para jubilarse, pueden realizar una consulta profesional para analizar su situación en forma personalizada. Asimismo, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta (evelynporceldeperaltaabogada) se encuentra disponible un tutorial sencillo, con explicaciones paso a paso, para descargar la liquidación de manera rápida y segura.