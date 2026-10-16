Le robó el celular a un chico de 12 años y escapó en moto: le dieron prisión preventiva por 45 días

En audiencia imputativa realizada el jueves en el Centro de Justicia Penal, el Fiscal Matías Ocariz le imputó a L. R. el delito de Robo simple en carácter de autor y en grado de consumado. La Jueza de primera instancia Vallarella tuvo por formalizada la audiencia disponiendo la prisión preventiva por el plazo de 45 días.

La Fiscalía le atribuye el hecho ocurrido el 11 de octubre de 2026, aproximadamente a las 14:30hs, en calle San José entre San Sebastián y Talacasto de la ciudad de Roldán haberse acercado a bordo de una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, de 110 cc, de color blanco, a la vicitma un menor de 12 años de edad quien circulaba en bicicleta junto a un amigo, y, tras descender del rodado y colocarse delante de ambos, para luego tironear con fuerza de la tira del morral que éste llevaba cruzado sobre su cuerpo, hasta que el menor se lo quitó y L. R. se lo manoteó, apoderándose ilegítimamente del morral y de su contenido, conformado por un teléfono celular marca Samsung, modelo A35, con funda negra, finalmente haberse retirado del lugar.

Ese mismo día, aproximadamente a las 16hs, y luego de que el teléfono sustraído fuera geolocalizado mediante una aplcación, fue aprehendido por personal de la Policía de Acción Táctica en el patio trasero del inmueble de calle Facundo Quiroga al 100 de Roldán, donde reside, hallándose entre una pared de material y ladrillos el teléfono celular sustraído, y procediéndose asimismo al secuestro de la motocicleta marca Motomel, modelo Blitz, de color blanco.