Corte de luz programado: dos barrios de Roldán estarán sin luz hasta las 16 este viernes

Este viernes 16 de octubre, la Empresa Provincial de la Energía informó que se realizarán mejoras en el tendido de baja tensión sobre calle San Luis, entre Sargento Cabral y Echagüe. Las tareas están previstas entre las 8 y las 16, y podrían afectar el servicio en la zona durante ese horario.

Además, los barrios Charquito y Muradore podrían tener un corte de aproximadamente 15 minutos desde las 8, debido a maniobras vinculadas con los trabajos.

La empresa informó que las actividades podrán suspenderse en caso de mal tiempo. También indicó que el servicio podría restablecerse antes o después del horario previsto.