El Enjambre recibirá a Carolina Kesuani para la presentación de su libro “Derivas”

Carolina E. Kesuani Padrón presentará Derivas: construcciones de una posible musico-terapia-ocupacional, una obra profundamente introspectiva que articula sus dos campos profesionales: la Terapia Ocupacional y la Musicoterapia.

La actividad se realizará el próximo viernes 06 de noviembre, a las 20hs, en el marco de un encuentro organizado en El Enjambre. Allí, la profesional compartirá los fundamentos del libro, sus experiencias clínicas y el proceso personal que la llevó a concretar la publicación.

Kesuani es terapista ocupacional y cuenta con más de dos décadas de trayectoria. Además, se recibió como licenciada en Musicoterapia en 2022. Durante estos años trabajó en diferentes ámbitos vinculados con la discapacidad, la salud mental, la rehabilitación motriz, la geriatría y el acompañamiento de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias.

Según explicó la autora, el libro surgió tanto de un deseo personal como de la necesidad de responder los interrogantes que suelen existir alrededor de ambas profesiones.

“El libro es un gusto que me di, pero también nació porque vengo escuchando desde hace mucho tiempo muchas dudas acerca del abordaje clínico de la Terapia Ocupacional y la Musicoterapia”, expresó Carolina.

Uno de los principales objetivos de la obra es derribar ciertas ideas instaladas sobre la Musicoterapia. Kesuani remarcó que no se trata de una actividad recreativa, pedagógica ni complementaria, sino de una disciplina clínica dentro del campo de la salud.

“A veces pareciera que el musicoterapeuta toca la guitarra, eso calma a los chicos y entonces van a aprender música. Pero no tiene nada que ver con eso: es clínico, es terapéutico y se trabaja en discapacidad y en salud mental”, sostuvo.

Frente a esos malentendidos, decidió escribir una obra con fundamentos teóricos, casos clínicos y un lenguaje que pudiera resultar accesible tanto para profesionales como para familias y lectores interesados en conocer las particularidades de estas prácticas. “Decidí escribir el libro con un lenguaje muy sencillo. Si bien tiene vocabulario técnico para colegas, también puede entenderlo cualquier persona que lo tenga en sus manos”, afirmó la autora.

A lo largo de sus páginas, Derivas recorre distintas experiencias profesionales y analiza casos clínicos sin presentar conclusiones cerradas. Por el contrario, la propuesta invita a mantener abiertas las preguntas y continuar pensando las prácticas terapéuticas.

En ese recorrido aparece el interrogante que atraviesa toda la obra: si la Terapia Ocupacional y la Musicoterapia, muchas veces consideradas disciplinas opuestas, pueden encontrarse y construir una nueva manera de pensar la clínica.

“Como tengo las dos profesiones en mi cuerpo, me pregunto si es posible construir una musicoterapia ocupacional”, señaló Kesuani.

El nombre del libro también posee un fuerte significado personal. La autora contó que está relacionado con su amor por Rosario, el río y la canción Jangadero, de Jaime Dávalos, que incluye la frase “mi destino por el río es derivar”.

“La palabra ‘derivar’ hace eco en lo que es la salud desde muchos aspectos. Derivas tiene que ver con cómo pienso la clínica, algo que voy a contar durante la presentación para no adelantarlo”, anticipó.

El barco de papel, los recortes y el relieve que aparecen en la tapa tampoco fueron elegidos al azar. Cada uno de esos elementos guarda relación con las profesiones de Kesuani y con los diferentes sentidos que atraviesan la publicación.

“El objetivo es dar a conocer las dos profesiones, difundir lo que hacemos y compartir la experiencia de todos estos años de trayectoria. También deseo que el libro derive, que vaya y que viaje por el mundo”, concluyó.

La autora puede encontrarse en Instagram como @musico_terapia_ocupacional, mientras que la editorial Borboleta difunde sus novedades a través de @borboleta.ediciones.