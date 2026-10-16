Distrito Roldán avanza a paso firme: el barrio que ya se ve crecer desde la Ruta 9

Hace pocos meses era un campo. Hoy, quien pasa por la Ruta Nacional 9 a la altura de Roldán ve otra cosa: calles marcadas, máquinas trabajando y un barrio que empieza a tomar forma.

Es Distrito Roldán, el loteo de 15 hectáreas que desarrolla Grupo Transatlántica, y que avanza según los tiempos previstos.

El dato no es menor. En un mercado donde muchos proyectos se anuncian y después se demoran, acá la obra se puede ver y recorrer.

Lo que ya está hecho

Las calles internas del barrio ya están abiertas, igual que las nuevas conexiones con los barrios vecinos. También está terminada la base de las calles, que es la que sostiene los cordones y el pavimento.

La obra que no se ve, pero que hace la diferencia cuando llueve, también está lista: los desagües de agua de lluvia y el reservorio que recibe esa agua. Y desde la Ruta 9 ya hay un ingreso directo al barrio.

Los cordones cuneta avanzan y ya cubren el 30% del barrio. Sobre la ruta, además, ya se ve la traza de la colectora, la calle que va a acompañar el frente comercial.

Un barrio pensado para quedarse en Roldán

Distrito Roldán tiene 180 lotes, con agua, gas, luz y pavimento. Los terrenos residenciales van de 430 a 546 m², y sobre la ruta hay un frente de lotes comerciales para locales y servicios.

Para muchas familias de Roldán es una oportunidad concreta: construir su casa en la ciudad donde viven, cerca de todo, sin tener que irse lejos para encontrar un lote con servicios. Para comerciantes y emprendedores, es la chance de tener su local sobre una de las rutas más transitadas de la zona.

El 40% ya tiene dueño

La respuesta de la gente acompaña. Ya se vendió el 40% de los lotes, y cada vez son menos los disponibles.

Lo que todavía juega a favor de quien está pensando en comprar es la forma de pago. Por tiempo limitado sigue vigente la financiación propia, sin bancos: 30% de anticipo y el resto en 24 cuotas fijas en dólares. Es decir, una cuota que no cambia y un anticipo accesible, con la obra ya en marcha. La finalización está prevista para el segundo semestre de 2027.

«Estoy muy contento con el proyecto y con cómo avanza la obra. Agradecemos la confianza de quienes invirtieron en Distrito Roldán y de quienes ya se proyectan en el barrio. Esperamos seguir por este camino. Pronto vamos a tener un punto de venta fijo dentro del barrio», contó David Flores, de SI INMOBILIARIA, la firma que comercializa el proyecto.

Flores también destacó un dato que no esperaban: «Nos sorprendió mucho la gente de Funes que compró y confió en este proyecto, habiendo tantos lotes disponibles en la ciudad vecina».

Quienes quieran conocer los lotes disponibles, el plano y las condiciones de pago pueden comunicarse con SI INMOBILIARIA por WhatsApp al 341 334-0916 o entrar a siinmobiliaria.com.