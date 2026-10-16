Roldán suma nuevos proyectos industriales: Escalante recorrió seis empresas

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, recorrió seis industrias junto al presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, y el secretario de Producción, Empleo y Planeamiento Estratégico, Diego Gettig. La visita permitió conocer los proyectos en marcha y las inversiones previstas por empresas radicadas en la ciudad o que iniciaron su proceso de instalación.

La primera parada fue en FYO Acopios, que proyecta invertir en una planta para fraccionar legumbres. Desde el Municipio señalaron que pondrán a disposición acompañamiento para los trámites y la instalación. Luego, la comitiva visitó Molinos Benvenuto, donde se incorporó una nueva línea de envasado y se desarrollan nuevos productos. También se dialogó sobre futuras inversiones para ampliar la actividad harinera.

En el Parque Industrial, Escalante recorrió Constructora Saval, que trasladó toda su actividad a Roldán hace quince días. También visitó las obras de las plantas de Agro Integrity SRL, destinadas a investigación y desarrollo para el agro, y de LMB Agro SRL, enfocada en el tratamiento de semillas.

La recorrida concluyó en Jurok Food SRL, una empresa fraccionadora de aceites que se encuentra en proceso de radicación en Roldán, proveniente de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se enmarca en las iniciativas municipales de acompañamiento a las empresas que eligen la ciudad para producir. Entre ellas se encuentra Roldán Produce, una propuesta orientada a fortalecer el entramado productivo local.