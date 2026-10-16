Pedretti y Mateo exigen explicaciones al Municipio por el deterioro del pavimento en Bv. de la Alegría

El estado del pavimento de Bv. de la Alegría quedó en el centro de un nuevo pedido de explicaciones al Municipio de Roldán. Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo presentaron un proyecto para solicitar información sobre el deterioro prematuro de la calzada, que presenta numerosas fisuras a poco tiempo de haberse ejecutado la obra.

Según detallaron los ediles en la iniciativa, en un tramo de aproximadamente 100 metros se contabilizaron unas 30 rajaduras, una situación que despertó interrogantes sobre la calidad de los materiales utilizados, las condiciones técnicas de ejecución y los controles realizados durante los trabajos.

Ante este escenario, Pedretti y Mateo buscan que el Departamento Ejecutivo Municipal brinde explicaciones sobre distintos aspectos de la obra. Entre los principales puntos, solicitan conocer si los trabajos fueron ejecutados directamente por el Municipio o mediante la contratación de una empresa privada.

Asimismo, requieren información sobre las especificaciones técnicas del proyecto, los controles de calidad efectuados durante la construcción y la existencia de garantías que permitan exigir eventuales reparaciones, en caso de corresponder.

Otro de los puntos centrales del pedido apunta a determinar si el Municipio ya realizó evaluaciones técnicas para establecer las causas de las fisuras y si existen medidas previstas para solucionar los problemas detectados en la calzada.

La iniciativa pone bajo análisis la durabilidad de una obra pública que, según lo expuesto por los concejales, comenzó a mostrar signos de deterioro en un período relativamente corto desde su ejecución.

Con este proyecto, Pedretti y Mateo pretenden obtener información precisa sobre las condiciones en las que se desarrollaron los trabajos y conocer qué acciones llevará adelante el Ejecutivo local para garantizar la calidad y conservación de la infraestructura vial de la ciudad.