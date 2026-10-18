Cáncer de mamas: conmovedora campaña de concientización hecha por mujeres roldanenses

Aunque el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama se conmemora cada 19 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante todo el mes se realizan acciones en pos de la detección temprana, haciendo un fuerte hincapié en la importancia de la realización de los estudios. El Estudio A, comandado por Andrea Cantiani y Adriana Serki en Roldán, encaró su propia campaña hecha con mujeres roldanenses que se prestaron a contar su historia en primera persona y aportar asi su granito de arena.

“La motivación fue en primer lugar porque pensamos y sentimos como mujeres y queríamos destinarnos este espacio de tiempo para concientizar y sobre todo para priorizarnos y cuidarnos, y darle importancia a los controles de rutina que hoy por suerte están al alcance de todas las mujeres en cualquier centro de salud cercano”, explicó Serki en diálogo con El Roldanense.

“Pensamos en llegar con un mensaje desestructurado y que tenga la particularidad de ser espontáneo. Cada una de las mujeres que participó grabó su video en su hogar y lo pasó, pero además, quisimos que sea representativo de nuestra comunidad”, sumó.

Por eso en los videos van a encontrar parientas, madres, hijas, sobrinas, amigas, compañeras de trabajo, conocidas, vecinas y esa es la idea, sostener que ese simple mensaje contenga un consejo amoroso de cada una de ellas.

“Si bien el contenido del estudio no tiene nada que ver con el tema de salud y tampoco tenemos autoridad para hablar demasiado de este tema, no resulta menos importante que en mi experiencia personal haya atravesado por un cáncer de mamas. Esto le dio un peso propio a la campaña de concientización, pero hoy a la luz de los resultados podemos afirmar sin lugar a dudas que esta experiencia nos ha enriquecido y nos ha empoderado como mujeres”, agregó Adriana.

Así, lo que empezó en una mesa de trabajo entre Adriana, Andrea y Martina Boglione que maneja las redes del estudio, se fue convirtiendo en un espacio donde todo fue fluyendo de una manera natural. “Tuve amigas que nos dieron una gran mano para hacer la decoración del estudio, el diseño de loas tarjetitas y del souvenir que estamos dando a la gente que se acerca al estudio. Hablé con mi oncóloga y sin dudarlo fue la primera en mandarme el material para la publicación. También hablé con mi mastóloga y no me envió uno sino dos videos donde también da consejos interesantes para todas las mujeres”, explicó.

“Y no solo tuvimos el si y la voluntad de tantas personas que le propusimos que se graben y nos envíen estos videos sino que con el tiempo se fueron sumando más y más testimonios de manera espontánea, mujeres que empatizaron con esta campaña de concientización y les interesaba sumar su granito de arena”, mencionó.

“Cuando esbozamos este proyecto no solo queríamos transmitir el mensaje de que todas las mujeres no se posterguen y puedan realizarse los controles anuales sino también queríamos transmitir un mensaje esperanzador y para ello nos pareció sumamente interesante el testimonio de mujeres que al igual en mi caso, han atravesado por esta enfermedad, como Eugenia, Viviana, Graciela, Bety, quienes ya lo vivieron y hoy pueden testimoniar con su vida que la detección temprana del cáncer de mamas salva vidas”, finalizó Adriana.