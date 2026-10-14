Corriendo por San Jerónimo: la localidad vecina fue sede de la 14° maratón saludable de la región

Con importantes premios para todas las categorías, y medallas para todos los corredores que cruzaron la meta, la maratón saludable volvió a convocar a todos los corredores de la región.

Organizado desde la comuna de San Jerónimo, y fiscalizada por la Asociación Rosarina de Atletismo, la 14va maratón saludable de la localidad se corrió este domingo por las calles del pueblo.

«Felices de volver a realizar este evento que reúne a vecinos de la localidad y de la región, promocionando el deporte, la salud y el bienestar», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Conocida en toda la región, esta nueva edición reunió a más de 150 maratonistas, y tuvo una carrera competitiva de 8k y una nueva carrera integradora de 4k.

Los participantes de la carrera recibieron la entrega de Kit Remera, dorsal, y contaron con los servicios de asistencia médica, seguro del corredor, bebida deportiva, frutas y medalla finisher.