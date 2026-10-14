Fútbol femenino: las Cebras brillaron en San Jorge y fueron campeonas en Sub 10 y Sub 15

Las Cebras tuvieron un fin de semana destacado en San Jorge, donde participaron de un torneo de fútbol femenino con sus equipos Sub 10, Sub 12 y Sub 15. La delegación regresó con dos títulos y una semifinal disputada.

La Sub 10 se quedó con la Copa de Oro tras vencer a Banfield en la final. El partido se definió sobre el cierre, cuando Cata convirtió un gol de tiro libre en el segundo tiempo, a falta de un minuto para el final.

Por su parte, la Sub 12 llegó hasta las semifinales de la Copa de Oro, instancia en la que cayó frente a Banfield. La Sub 15, en tanto, se consagró campeona de la Copa de Plata en una final que se resolvió por penales.

Desde el equipo destacaron el compromiso de las jugadoras y agradecieron a la Subcomisión de fútbol femenino y a las familias que colaboraron para hacer posible el viaje.