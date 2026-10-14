Fútbol femenino: las Cebras brillaron en San Jorge y fueron campeonas en Sub 10 y Sub 15
El fútbol femenino disputó un torneo durante el fin de semana largo con las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 15. La Sub 10 ganó la Copa de Oro, mientras que la Sub 15 se consagró en la Copa de Plata.
Las Cebras tuvieron un fin de semana destacado en San Jorge, donde participaron de un torneo de fútbol femenino con sus equipos Sub 10, Sub 12 y Sub 15. La delegación regresó con dos títulos y una semifinal disputada.
La Sub 10 se quedó con la Copa de Oro tras vencer a Banfield en la final. El partido se definió sobre el cierre, cuando Cata convirtió un gol de tiro libre en el segundo tiempo, a falta de un minuto para el final.
Por su parte, la Sub 12 llegó hasta las semifinales de la Copa de Oro, instancia en la que cayó frente a Banfield. La Sub 15, en tanto, se consagró campeona de la Copa de Plata en una final que se resolvió por penales.
Desde el equipo destacaron el compromiso de las jugadoras y agradecieron a la Subcomisión de fútbol femenino y a las familias que colaboraron para hacer posible el viaje.