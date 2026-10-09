Orgullo roldanense: Emma se consagró campeona provincial de gimnasia artística

La gimnasia artística de Roldán volvió a celebrar un importante logro deportivo. El pasado domingo 4 de octubre se desarrolló el tercer Torneo Provincial de la temporada, competencia que definió la clasificación final para representar a Santa Fe en el próximo Torneo Regional.

Emma tuvo una actuación sobresaliente a lo largo del calendario provincial: consiguió el primer puesto en las tres competencias disputadas. Para establecer las posiciones definitivas se tomaron los resultados de los dos mejores torneos y se calculó un promedio.

Con ese sistema, la joven roldanense finalizó en lo más alto de la clasificación entre 117 gimnastas y se consagró campeona provincial en la categoría Infantil.

El resultado también le permitió obtener su lugar en la delegación santafesina que participará del Regional, previsto para diciembre en Aguas Verdes. Solo las deportistas ubicadas entre los primeros 12 puestos consiguieron la clasificación.

Además de Emma, otras dos gimnastas de Roldán compitieron en la misma categoría: una terminó en el séptimo puesto y también obtuvo el pase al Regional, mientras que la restante alcanzó la decimocuarta posición.