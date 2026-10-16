La Municipalidad repudió hechos de vandalismo en los nuevos Urbanitos

La Municipalidad de Roldán repudió hechos de vandalismo en los nuevos Urbanitos, a menos de una semana de su puesta en funcionamiento.

El hecho se registró en un asiento, que fue pintado con marcador permanente. Si bien se trata de un hecho menor, desde el área de Transporte destacaron que este tipo de acciones deterioran unidades que son de todos los roldanenses.

“Son unidades que les costaron 500 millones de pesos a todos los roldanenses, hay que cuidarlas entre todos”, remarcaron desde el área.

Desde Transporte informaron además que, cuando se detecten situaciones de este tipo, se puede avisar al chofer o llamar al COM al 5299300.