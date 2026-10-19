Paris Saint-Germain vs. Barcelona: previa del duelo de la fecha 3 de la Champions League y detalles de la promo Barça Formation

El 20 de octubre, el Parque de los Príncipes será el escenario de un choque entre los principales candidatos al título del torneo.

PSG: triunfo en Manchester y goleada ante el Slovan

El 14 de octubre, el equipo de Luis Enrique visitó al Manchester City y, sorpresivamente, no partió como el favorito. Ambos clubes cuentan con planteles repletos de estrellas, pero ahí terminan las aparentes similitudes. El PSG ganó las últimas dos ediciones de la Champions League y su entrenador tiene mucha más experiencia que su colega, Enzo Maresca.

La localía probablemente influyó en los pronósticos de los expertos, aunque esta vez tuvo el efecto contrario. Entre los minutos 13 y 32, el PSG obligó a los locales a sacar del medio tres veces. Al principio, el City pareció golpeado anímicamente, pero poco a poco recuperó la compostura y marcó dos goles en el segundo tiempo. De todas formas, los visitantes se impusieron por 4-2.

Esa segunda victoria puso al PSG en lo más alto de la tabla. En la primera fecha, habían goleado por 6-1 al Slovan Bratislava como local.

El Barcelona no afloja el ritmo

Hagan todos los goles que puedan, que nosotros vamos a hacer todos los que queramos. Esa parece ser la filosofía de Hansi Flick esta temporada, tanto en la Champions League como en LALIGA. Incluso con una ventaja cómoda, el Barcelona sigue marcando goles. Los jugadores disfrutan claramente de su fútbol y les ofrecen un verdadero espectáculo a sus hinchas.

En la máxima competición europea de clubes, el conjunto catalán se impuso por un contundente 5-1 ante el Feyenoord y luego goleó por 4-1 al Galatasaray en Estambul, pese a la ausencia de Raphinha, su capitán, quien se encuentra lesionado.

Paris Saint-Germain vs. Barcelona en el historial

Los equipos se enfrentaron por primera vez en 1995 y, desde entonces, disputaron 16 partidos oficiales en las últimas tres décadas. Cada uno consiguió seis victorias, mientras que los otros cuatro encuentros terminaron en empate.

Hace poco más de un año, el PSG venció por 2-1 al Barcelona como visitante en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Sin embargo, el cruce de octavos de final de la edición 2016/17 quedó en la historia del torneo: después de caer por 4-0 en la ida, el Barcelona protagonizó una remontada increíble en el partido de vuelta y avanzó a los cuartos de final tras imponerse por un espectacular 6-1.

1xBet es socio oficial del Paris Saint-Germain y socio global del Barcelona. El 20 de octubre, ambos clubes volverán a enfrentarse en busca de la victoria. No hay un claro favorito en este duelo entre dos gigantes del fútbol europeo, tal como reflejan las cuotas del partido: victoria del local, 2.49; empate, 4.52; victoria del visitante, 2.55.

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