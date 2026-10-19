Javier Guerrero llega a Roldán con un stand up sobre la vida docente
“Fuerza Profes” propone una mirada humorística e irónica sobre las experiencias cotidianas de la docencia. Se presentará el sábado 7 de noviembre, a las 21, en la Sala Teatro de la Casa de la Cultura.
La agenda cultural de la ciudad sumará una propuesta de humor con la presentación de Fuerza Profes, el espectáculo de stand up de Javier Guerrero. La función será el sábado 7 de noviembre, a las 21, en la Sala Teatro de la Casa de la Cultura.
A través de anécdotas y situaciones cotidianas, la obra recorre las experiencias, los desafíos y las contradicciones de la vida escolar. Con ironía y una mirada crítica, aborda escenas que van desde la sala de profesores hasta los vínculos con estudiantes y familias.
La propuesta está dirigida tanto a docentes como al público en general, con una invitación a reconocerse en las historias y reírse de las dificultades de la profesión.
Para obtener más información, se puede consultar al 341 213-3020.