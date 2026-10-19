Un equipo ambicioso de una pequeña ciudad de apenas 80.000 habitantes sigue mostrando un gran nivel en la Serie A y recientemente ganó su partido de debut en la principal competición de clubes de Europa. Cuesta creerlo, pero hace apenas nueve años el Como atravesaba serias dificultades en una categoría amateur y corría el riesgo de desaparecer por completo del mapa futbolístico debido a graves problemas financieros. Hoy, 1xBet Argentina cuenta cómo los Lariani resurgieron de sus cenizas y, en muy poco tiempo, lograron abrirse camino entre los clubes más importantes de Italia.

Una caída dolorosa

La temporada 2015/16 fue desastrosa para el Como. El equipo descendió de la Serie B después de terminar último en la tabla y, poco después, comenzaron serios problemas económicos. La crisis siguió creciendo hasta que, en 2017, el club se declaró en bancarrota y descendió a la Serie D, la cuarta categoría amateur del fútbol italiano. Para cambiar una situación así, el Como necesitaba prácticamente empezar de cero.

Cambio de propietarios y el comienzo de una nueva etapa

En 2019, el Como fue adquirido por SENT Entertainment, una empresa perteneciente al conglomerado Djarum Group. Sus propietarios, los empresarios indonesios Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, iniciaron una profunda reestructuración del club y diseñaron una estrategia bastante ambiciosa. La idea no consistía únicamente en reforzar el plantel con futbolistas de calidad, sino también en mejorar de forma progresiva la infraestructura y construir una marca propia exitosa. Se realizaron importantes inversiones en el centro de entrenamiento, las divisiones juveniles y el estadio del club.

Otro elemento fundamental dentro de la estrategia comercial de SENT Entertainment fue el mundialmente conocido lago de Como, en cuya costa se encuentra el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Este paisaje atrae cada año a una enorme cantidad de turistas que llegan para admirar esta maravilla natural y, de paso, asistir a un partido del club de fútbol local. Las celebridades tampoco son una rareza en las tribunas: Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Garfield, Michael Fassbender y otras estrellas de Hollywood ya fueron vistas en partidos del Como.

Con SENT Entertainment, el Como avanzó rápidamente. El equipo ganó la Serie D con un récord de puntos y consiguió el ascenso a la Serie C. La temporada 2019/20 quedó interrumpida por la pandemia de COVID-19, pero en la campaña siguiente los Lariani conquistaron el título y subieron a la Serie B. El club pasó tres años en la segunda división italiana, adaptándose al mayor nivel de competencia. En la temporada 2023/24, el Como terminó en segundo lugar y logró el ascenso a la Serie A.

Una figura clave: Cesc Fàbregas

El legendario mediocampista español llegó al Como como jugador en 2022, pero terminó involucrándose tanto en el proyecto que decidió invertir su propio dinero en el club.

Después de retirarse como futbolista, Fàbregas pasó un tiempo entrenando al equipo juvenil del Como antes de hacerse cargo del primer equipo. Bajo su dirección, los Biancoblù se consolidaron como una fuerza seria en la Serie A, mientras que el propio Cesc se convirtió en uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Europa. Al final de la temporada 2025/26, Fàbregas llevó al Como al cuarto puesto de la Serie A. Como resultado, el club se clasificó por primera vez en su historia a la Champions League. Otras figuras destacadas detrás del éxito del Como son el presidente del club Mirwan Suwarso, el director deportivo Carlalberto Ludi, el miembro de la junta directiva Raphaël Varane y el accionista Thierry Henry.

Uno de los equipos más vistosos de Italia

El Como atrae mucha atención por su ambicioso proyecto deportivo y por su particular filosofía futbolística. Los Lariani no se conforman con replegarse y defender; en cambio, eligen un estilo de fútbol agresivo y orientado al ataque. Mientras muchos gigantes de la Serie A prefieren una formación 3-5-2, el equipo de Cesc Fàbregas juega con un 4-2-3-1, con énfasis en la posesión y el control.

Los futbolistas jóvenes y talentosos son la cara del Como actual. El plantel cuenta con varias figuras emergentes, entre ellas Nico Paz, Assane Diao, Martin Baturina, Jacobo Ramón y otros.

Nuevas metas por delante

Los Biancoblù continúan desarrollando su proyecto y consiguiendo resultados impresionantes en el campo. En su debut en la Champions League contra RB Leipzig, el Como logró una cómoda victoria por 4-1, mientras que en la Serie A el equipo pelea por mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla. Los momentos difíciles del club quedaron atrás, y el Como puede mirar al futuro con confianza mientras se plantea objetivos cada vez más ambiciosos.

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