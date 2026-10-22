Balacera en Roldán: dos hombres atacaron a tiros a un joven, lo dejaron tendido en la calle y escaparon

Un violento episodio con disparos de arma de fuego se registró durante la noche del miércoles 21 de octubre en la ciudad de Roldán, donde un joven resultó herido tras ser atacado por dos hombres que, hasta el momento, no fueron identificados.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 horas en calle J. J. Valle al 500. Según información proporcionada por el Comando Radioeléctrico de Roldán, personal policial fue comisionado al lugar a través de un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a vecinos, quienes manifestaron que dos hombres desconocidos habrían efectuado varios disparos contra un joven de apellido Ordóñez, provocándole heridas. Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada por vecinos en un vehículo particular al SAMCo local.

De acuerdo con el parte policial, la abuela del joven relató que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó varias detonaciones. Al salir, encontró a su nieto tendido sobre la cinta asfáltica, producto del ataque.

Además, la mujer manifestó que la víctima le habría contado que días atrás había recibido amenazas, aunque no aportó mayores precisiones sobre las circunstancias ni sobre las personas involucradas.

En el centro de salud, el doctor de guardia examinó al herido y diagnosticó lesiones por arma de fuego en la pierna izquierda y en ambas regiones glúteas. Hasta el momento, no se brindaron mayores detalles sobre su evolución.

Por su parte, los efectivos policiales preservaron la escena del ataque, donde encontraron seis vainas servidas. Alrededor de las 23.40 horas se hizo presente personal del Gabinete Criminalístico, que procedió al levantamiento de los elementos balísticos, correspondientes a municiones calibre 9×19 milímetros.

Finalmente, las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría 6ª de Roldán para continuar con las diligencias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se establecieron oficialmente las circunstancias que motivaron el ataque.