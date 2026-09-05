Se salvó de milagro luego de que se le incendiara el auto en plena autopista

El propietario del automóvil fue asistido en el lugar. Según informaron los bomberos, se encontraba hemodinámicamente estable, aunque manifestaba un intenso dolor de cabeza, por lo que se solicitó una ambulancia para su traslado y evaluación médica.

Tras extinguir el fuego, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y, mediante una cámara térmica, detectaron altas temperaturas en el sector del baúl. Debido a que no existía otra forma de acceso, utilizaron herramientas hidráulicas para abrirlo y eliminar por completo cualquier foco de calor remanente.

Una vez finalizadas las tareas, el personal realizó el registro fotográfico del siniestro, recopiló los datos correspondientes y regresó al cuartel.