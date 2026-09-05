Un merecido reconocimiento: Nelly Fontán fue declarada cuidada ilustre Post Mortem

Por unanimidad y a pocos días de su fallecimiento, Nélida “Nelly” Fontán fue declarada ciudadana ilustre Post Mortem de Roldán.

El reconocimiento llegó por parte del Concejo Municipal, quienes le otorgaron la distinción en un acto donde estuvieron presentes sus familiares y amigos.

“En virtud de su destacada, ejemplar e incansable trayectoria comunitaria en favor de la inclusión, la creación de la Escuela Especial Nº 2056 «Bernstadt» y su constante labor en la Asociación Civil «Juntos» hasta su último día”, puede leerse entre los considerandos de la iniciativa.

Asimismo, se dispuso la colocación de una placa conmemorativa en la Escuela Especial N° 2056 “Bernstadt” que reconozca su figura como Ciudadana Ilustre y Cofundadora de dicha institución.