Orgullo regional: Roldán y San Jerónimo Sud tendrán representantes en el Nacional de Zamba

La pareja de bailarines Llibre–Moreno tuvo una destacada participación en el Campeonato Selectivo Provincial de Zamba 2026 y consiguió la clasificación para representar a Santa Fe en la instancia nacional.

El dúo participó en dos categorías y logró subir al podio en ambas. En Pareja Tradicional–Mayor obtuvo el segundo puesto, mientras que en Pareja de Zamba–Adultos alcanzó el primer lugar y se consagró campeón provincial.

La definición de la categoría principal llegó después de una exigente ronda en la que participaron alrededor de una decena de parejas. Tras igualar en puntaje con otra dupla, Llibre–Moreno debió afrontar un desempate para determinar al campeón y al subcampeón.

En la instancia decisiva, la pareja realizó una destacada presentación, consiguió la calificación más alta del jurado y se quedó con el premio mayor del selectivo.

Gracias a este resultado, los bailarines viajarán en noviembre a Salta para participar del Campeonato Nacional de Zamba, donde se reunirán los representantes clasificados de las distintas provincias del país.

La pareja expresó su felicidad por el reconocimiento y destacó que llevará al certamen nacional una parte de Roldán, de San Jerónimo Sud y de toda la provincia de Santa Fe. El desafío, señalaron, representa un enorme orgullo, pero también una gran responsabilidad.

Durante los próximos meses continuará trabajando intensamente para llegar de la mejor manera a la competencia y buscar un nuevo reconocimiento en el escenario nacional.