Tarde de furia en el límite entre Roldán y Funes: dólares, golpes, amenazas y un detenido

Un confuso y violento episodio terminó este domingo con un hombre detenido luego de una discusión registrada en un supermercado ubicado en la intersección de Ruta 9 y Lavalle, en el límite entre Roldán y Funes.

De acuerdo con la información publicada por el portal digital Rosario3, el hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando un cliente intentó realizar una operación con dólares. Ante la negativa del comercio, se inició una discusión que fue aumentando de intensidad. Cuando los empleados le solicitaron que se retirara, se produjo un forcejeo.

En medio del altercado, una trabajadora denunció haber recibido un golpe de puño en el rostro, aunque no sufrió lesiones de consideración. Otra persona terminó con una excoriación en la boca, mientras que un tercer empleado aseguró haber sido amenazado.

Según el relato de los trabajadores, el hombre habría manifestado que tenía “contactos pesados” y advirtió que regresaría para incendiar el supermercado. Luego se retiró del lugar a bordo de un automóvil.

Tras recibir la denuncia, personal policial inició la búsqueda y localizó el vehículo en inmediaciones de Quesada y General Paz. Allí fue aprehendido su conductor, identificado como Martín D., de 28 años y domiciliado en Nordelta.

El automóvil quedó secuestrado y los agentes también incautaron una billetera que contenía 700 dólares, 2.000 guaraníes y 70.000 pesos argentinos.

Siempre según la información difundida por Rosario3, el detenido brindó posteriormente su versión y sostuvo que había sido hostigado por los empleados cuando intentó pagar con dólares debido a que no tenía pesos. Finalmente, se constató que los billetes estadounidenses eran auténticos.