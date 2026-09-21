Roldán: quisieron robar un auto con armas de fuego y fueron detenidos

Un intento de robo a mano armada terminó con dos hombres aprehendidos en Roldán. El hecho ocurrió durante la noche del sábado 19 de septiembre en inmediaciones de las calles Independencia y Castelli, según informó la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe.

De acuerdo con el parte oficial, efectivos policiales fueron comisionados al lugar tras recibir el aviso por una tentativa de robo de un vehículo mediante el uso de armas de fuego. Al arribar, los uniformados entrevistaron al propietario del automóvil, quien relató que había sido sorprendido por sujetos armados mientras se encontraba dentro del rodado.

Según manifestó la víctima, los atacantes lo amenazaron de muerte con un arma de fuego y le sustrajeron su teléfono celular y las llaves de encendido del automóvil. Sin embargo, los sospechosos no lograron poner en marcha el vehículo y finalmente escaparon a pie.

A partir de los datos recabados, los efectivos iniciaron las actuaciones y se dirigieron hasta un domicilio ubicado sobre calle Renz al 1000. Allí lograron aprehender a dos hombres señalados en relación con el hecho.

Los involucrados fueron identificados como dos hombres de 20 y 48 años, ambos domiciliados en la ciudad de Roldán. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación.