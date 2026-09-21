Sol Chianelli hizo historia en Chicago: se consagró subcampeona del mundo en patín

La roldanense Sol Chianelli volvió a dejar el nombre de Roldán y de Argentina en lo más alto del patinaje internacional. La joven deportista se consagró subcampeona del mundo en Chicago, Estados Unidos, en la categoría Juniors WS.

El resultado representa un nuevo logro en la carrera deportiva de Chianelli y tiene un valor especial: la patinadora se encuentra transitando su primer año dentro de la categoría Juniors WS, dando un salto importante a nivel competitivo.

La roldanense había llegado a Estados Unidos luego de una destacada actuación en el campeonato nacional disputado en San Juan. Allí se había consagrado campeona y subcampeona nacional, mientras que en la modalidad Libre consiguió ubicarse dentro del Ranking Nacional Juniors WS y entre las mejores patinadoras de Argentina.

Tras aquella actuación, Chianelli viajó a Chicago para representar al país en la Copa Mundial de Figuras Obligatorias, competencia internacional que reunió a patinadores de diferentes categorías.

El desafío terminó de la mejor manera: Sol alcanzó el segundo puesto y se convirtió en subcampeona mundial, ratificando su crecimiento deportivo y sumando otro resultado internacional a su trayectoria.

El podio conseguido en Estados Unidos marca además la continuidad de un presente sobresaliente para la joven patinadora, que en cuestión de días pasó de destacarse entre las mejores del país a volver a subir a un podio mundial.