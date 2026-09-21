“Luna Gatuna” regresa a Roldán con títeres, cuentos y una propuesta interactiva

El grupo de Teatro, Títeres y Cuentos “Vamos que nos Vamos” regresará a Roldán con “Luna Gatuna”, una propuesta artística que combina narración, títeres, objetos y diferentes recursos lúdicos. La única función se realizará el sábado 26 de septiembre, a las 16, en Espacio Chakana, ubicado en Famatina 578, barrio Acequias del Aire.

La producción pertenece a la agrupación rosarina, que durante 2026 celebra sus 25 años de trayectoria desarrollando espectáculos especialmente pensados para las infancias. “Hay muchas familias que conocen al grupo y, para quienes todavía no lo conocen, es importante destacar esta trayectoria de teatro, títeres y cuentos”, señalaron desde la organización.

La obra fue reestrenada en marzo de este año y recorrió distintos teatros de Rosario, en su mayoría con localidades agotadas. Durante las vacaciones de invierno también se realizaron dos funciones en Espacio Chakana, que tuvieron una gran respuesta del público.

“En julio hicimos dos funciones que funcionaron muy bien y también tuvieron localidades agotadas. Ahora volvemos con una nueva fecha”, destacaron desde la producción.

“Luna Gatuna” es una adaptación realizada por Laura Carassai del cuento “El gato que quiso comerse la luna”, de Javier Villafañe. La historia comienza durante una noche de verano, cuando el gato Alebrijes se asoma por una ventana y descubre la luna. A partir de allí, las páginas de un gran libro se abren para dar paso a un universo lleno de personajes, colores y sorpresas.

La actriz y titiritera Yanina Gaggino despliega títeres de mesa, objetos y recursos sonoros y plásticos que invitan a imaginar cada momento del relato. Además, las niñas y los niños son convocados a participar activamente, convirtiéndose en protagonistas de una experiencia dinámica e interactiva.

La propuesta estética se construye alrededor de un libro que funciona como retablo. Tanto sus páginas como los diferentes objetos fueron diseñados y confeccionados en tela, con texturas y colores brillantes. Alebrijes, el gato protagonista, es un títere completamente articulado que recorre los distintos escenarios de manera desopilante.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 45 minutos y está sugerido para infancias de entre 2 y 8 años. Debido a la capacidad reducida del espacio, desde la organización recomendaron adquirir las entradas con anticipación.

“Las localidades son muy limitadas, por eso recomendamos comprar las entradas previamente”, advirtieron. Las reservas pueden realizarse al teléfono 341-5323562, con Sabina, y habrá descuentos para quienes adquieran tres entradas o más.

La obra cuenta con la actuación de Yanina Gaggino, la dirección de Melina Carta Díaz y la codirección de Alba Bicetti Buttinoni. La música pertenece a Iván Stanoevich; la escenografía, a Diana D’Ippólito y Manuel Barberá; los objetos, a Melina Carta Díaz; y el vestuario, a Mabel Díaz.