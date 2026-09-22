Corte de luz en Roldán: varios barrios estarán seis horas sin servicio este martes

La Empresa Provincial de la Energía informó que este martes 22 de septiembre, entre las 8 y las 14, se realizarán trabajos programados en distintos sectores de Roldán.

Las tareas contemplan despeje de electroductos, mejoras en las instalaciones y mantenimiento general, por lo que será necesario interrumpir el suministro eléctrico durante aproximadamente seis horas.

De acuerdo con lo informado, las zonas afectadas serán Talleres, El Charquito, Las Estacas 1, San Javier, Santo Domingo, Muradore y servicios rurales de la zona sur.

Además, desde la empresa advirtieron que otros sectores de Roldán podrían registrar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, previstas alrededor de las 8 y las 14, debido a maniobras operativas.

Asimismo, la empresa aclaró que se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario anunciado.