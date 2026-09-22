Clubes de Roldán fueron invitados a vivir la fiesta de los Suramericanos: más de 180 personas coparon el Coloso Marcelo Bielsa

Cuatro clubes de Roldán vivieron una jornada deportiva inolvidable en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, donde la Selección Argentina de fútbol masculino enfrentó a Venezuela por la tercera fecha de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Delegaciones del CCUP, Sportsman, San Lorenzo y Punta Chacra participaron de la actividad. En total, más de 180 personas, entre niños y familiares, viajaron para alentar al conjunto nacional y disfrutar de una verdadera fiesta deportiva.

La presencia de los clubes roldanenses fue posible gracias a las entradas libres y gratuitas gestionadas por el Gobierno de la provincia de Santa Fe. La iniciativa permitió que los jóvenes deportistas compartieran una experiencia diferente fuera de sus instituciones y presenciaran un encuentro internacional.

Dentro del campo de juego, Argentina igualó de manera agónica por 1 a 1 frente a Venezuela. Con el punto obtenido, el seleccionado nacional consiguió la clasificación a las semifinales del certamen.

El equipo argentino volverá a jugar este miércoles 23 de septiembre, desde las 15, cuando enfrente a Chile por un lugar en la final de los Juegos Suramericanos.