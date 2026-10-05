Usar motosierra sale mal: un vecino de Roldán terminó con “amputación parcial” de una mano tras utilizar esa herramienta

Un hombre de 59 años sufrió un grave accidente doméstico esta semana cuando trabajaba en su casa con una motosierra. El incidente ocurrió por calle Talacasto al 290, en barrio Villa Alicia.

Su esposa se percató de lo sucedido al instante, cuando escuchó un grito proveniente del patio. Al constatar que su marido se había producido una lesión en su mano, llamó al servicio médico.

La doctora presente en el lugar diagnosticó “amputación parcial a nivel de muñeca izquierda”, dado que la lastimadura producida por la herramienta le produjo “una exposición tendinosa, ligamentosa y ósea”.

El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para una mejor atención. En el lugar también trabajó la policía de la ciudad.