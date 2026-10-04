Encontraron en Roldán a una menor de 13 años a la que buscaban desde hacía un mes: detuvieron a un joven de 15

Personal del Comando Radioeléctrico de Roldán halló en Roldán a una menor de 13 años que tenía pedido de paradero proveniente de Rosario desde el 3 de septiembre. Ocurrió esta semana en un domicilio de calle Liniers al 500.

Si bien los efectivos tenían la información de que la menor estaba siendo retenida forzosamente, ella misma indicó que estaba allí por su voluntad, y que esa era la casa de su novio. La policía no logró dar con su familia, por lo que aplicó el protocolo sugerido para estos casos y la trasladó a la Comisaría Sexta.

Del lugar, además, se llevaron una moto que tenía el cuadro adulterado. El joven de 15 años que allí reside fue aprehendido por encubrimiento y secuestro de rodado con guarismos cambiados.