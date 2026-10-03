Agendá: desde este lunes 5 de octubre comienzan las inscripciones al Jardín Huellitas

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, informa que a partir del próximo 5 de octubre quedarán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 al Jardín Maternal Municipal «Huellitas».

Las inscripciones podrán realizarse de lunes a viernes, en el horario de 9:30 a 11:30, en Rioja 642.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 341 326-5946.