La Ciudad

Agendá: desde este lunes 5 de octubre comienzan las inscripciones al Jardín Huellitas

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 5 de octubre, de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30.

3 DE octubre DE 2026

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes, informa que a partir del próximo 5 de octubre quedarán abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 al Jardín Maternal Municipal «Huellitas».

Las inscripciones podrán realizarse de lunes a viernes, en el horario de 9:30 a 11:30, en Rioja 642.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 341 326-5946.

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