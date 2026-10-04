Último tren a Londres: llega la Retro Fest en tributo a Kiev, el boliche que marcó a generaciones de roldanenses

A tres años de la primera edición, el próximo sábado 17 de octubre se realizará la segunda fiesta en tributo a Kiev, el icónico boliche roldanense que fue furor en la ciudad y marcó a generaciones de roldanenses. La fiesta se hará en el SUM del Paseo de la Estación por la noche y promete ser una ocasión especial para el reencuentro de quienes acudían a esa disco en las décadas del ‘70 y ‘80. El evento estará ambientado con música de esa época y tendrá muchas reminiscencias y sorpresas de aquel pasado que fue cuna de amistad y grandes amores.

“Un montón de gente se quedó sin venir a la fiesta que hicimos en 2023 y me pidieron repetirla. Siempre dijimos que íbamos a realizarla nuevamente. Se pasó el tiempo y, hace dos meses, decidimos poner una fecha. Fuimos armando una cosa, luego otra, y así avanzamos”, contó Eduardo Di Pompo, quien fuera dueño del lugar, a El Roldanense. “Muchas personas de pueblos y ciudades cercanas me llamaron apenas se enteraron de la fiesta y dijeron que van a venir”, señaló, recordando a los vecinos que llegaban al boliche en tren desde Carcarañá y Rosario.

La primera edición convocó a casi 1800 personas y Di Pompo, que recibió un reconocimiento durante el evento, estuvo acompañado por quienes fueran sus mejores laderos en esos tiempos. “Esa vez junté a muchos que estuvieron con nosotros: los DJ Carlos de Vicenzo y Mauro Zorzi, el mismo mozo, la esposa de quien era mi socio y hasta el mismo iluminador de Kiev”, describió. Ahora, apuntan a que esta fiesta sea similar, dado que las entradas tendrán un valor accesible. “Y si hay menos cantidad de gente, igual estaremos contentos”, afirmó.

Eduardo conserva muchas fotos del período de esplendor del boliche, que abrió sus puertas desde 1972 hasta enero de 1990. Muchas de esas imágenes pasarán como diapositivas en una pantalla gigante de 12 metros, con la idea de que los asistentes puedan reconocerse y rememorar aquellas salidas con amigos. Zorzi volverá a ser el DJ oficial por esta noche, con música de los ‘70, ‘80 y ‘90, y algo de los 2000. “Lógicamente apuntamos a que vendrá gente grande, aunque luego se suma la juventud y los hijos de quienes iban a Kiev en aquella época”, valoró DP.

Junto a la pista de baile, además, habrá espacio para la comodidad. Se distribuirán sillones y butaquitas para unas 150 personas, más 60 sillas. También habrá barra de tragos y bebidas, y un buffet de comidas como hamburguesas o choripanes a beneficio de la Bandita Municipal de Roldán. “Para mí es muy importante el evento. Tengo muchos recuerdos de gente que ha ido a Kiev y hoy en día me pide hacer la fiesta. Esto lo llevo en el alma, es toda mi vida, prácticamente desde que tenía 17 años. ¿Sabes lo que significa? Es increíble”, aseguró Di Pompo.