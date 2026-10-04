La roldanense que con 11 años se sube al podio y representará a la Provincia en el regional de gimnasia artística

Isabella Ramacciotti tiene 11 años, vive en Tierra de Sueños 2 y este sábado obtuvo uno de los mayores logros en su incipiente pero destacada carrera dentro del deporte: clasificó al Regional que se disputará en la provincia de Buenos Aires a fin de año, donde representará a la provincia de Santa Fe.

“Estamos muy orgullosos”, resaltó su mamá Flavia en diálogo con El Roldanense. Isabella obtuvo el segundo puesto en el Federativo que tuvo lugar en la Federación Santafesina de Gimnasia, en Rosario, y quedó novena en la clasificación general, entre 160 niñas que competían por un lugar en el equipo provincial.

Isabella entrena en el club Jump y practica gimnasia artística de manera competitiva desde hace tres años. Su próxima competencia será el Regional, que se realizará en Aguas Verdes, provincia de Buenos Aires. Aunque todavía no hay una fecha confirmada, está previsto para la primera semana de diciembre.