El Club Punta Chacra de Roldán se prepara para una temporada histórica en la que, por primera vez, participará de la Liga Cañadense de Fútbol.

En ese marco, este lunes 23 de noviembre comenzarán las pruebas de jugadores con el objetivo de conformar sus planteles de cara al 2027.

El cronograma de la primera semana será el siguiente:

Lunes 23: categorías 2010 y 2011.

Martes 24 y jueves 26: categorías 2012 y 2014.

Miércoles 25 y viernes 27: categorías 2013 y 2015.

Además, desde el 30 de noviembre hasta el 18 de diciembre, las pruebas continuarán todos los lunes, miércoles y viernes para las categorías 2010 a 2017. Las jornadas se desarrollarán a partir de las 19 horas en el Nido de las Lechuzas.