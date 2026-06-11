Al piso: asi entró Gendarmería a la casa de Jujuy al 600 donde encontraron droga enterrada

Por la fuerza y al grito de «Al piso», asi ingresaron los efectivos de Gendarmeria al domicilio de Jujuy al 600 en Roldán donde encontraron mas de 50 kilos de cocaína de máxima pureza enterrados en el patio.

Según trascendió, la madre de Flavio B. (Detenido e imputado) se desmayó al momento de la irrupción de los uniformados.

Se espera que este jueves en los Tribunales Federales se lleve a cabo la audiencia imputativa contra Flavio B., quien es acusado de integrar una banda de narcotraficantes vinculadas a los hermanos Borras, también detenidos en el marco de la causa del avión encontrado en Villa Eloisa.