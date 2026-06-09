Una experiencia deportiva de primer nivel: el Campus Oficial del Atlético Madrid llega a Estancia Damfield

Del 13 al 17 de julio, el predio de Estancia Damfield será sede del Campus Oficial del Atlético de Madrid, una propuesta deportiva internacional destinada a niños y adolescentes de 6 a 17 años que buscan potenciar su desarrollo futbolístico y vivir una experiencia de entrenamiento de primer nivel.

Durante cinco jornadas intensivas, los participantes entrenarán bajo la metodología oficial del reconocido club español Atlético de Madrid, incorporando conceptos técnicos, tácticos y formativos que distinguen a una de las instituciones más importantes del fútbol mundial.

El programa está diseñado para brindar una experiencia integral que combina formación deportiva, aprendizaje y diversión en un entorno seguro y profesional. La propuesta incluye distintas modalidades adaptadas a cada perfil de jugador, entre ellas Experiencia Deportiva, Potenciación Deportiva, Camp Femenino y Camp para Arqueros.

Además, todos los participantes recibirán un kit oficial de entrenamiento, traído especialmente desde España, que forma parte de la experiencia exclusiva del campus.

La iniciativa está orientada tanto a futbolistas que desean perfeccionar su rendimiento como a quienes buscan disfrutar de una semana única vinculada al deporte, compartiendo entrenamientos, valores y experiencias bajo la filosofía del Atlético de Madrid.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas contactando al 341 363 4169 y los cupos son limitados.

Información del Campus

📅 Fecha: del 13 al 17 de julio

📍 Lugar: Estancia Damfield, Funes

👦👧 Edades: 6 a 17 años

⚽ Modalidades: Experiencia Deportiva, Potenciación Deportiva, Camp Femenino y Camp para Arqueros

🔥 Duración: 5 días de entrenamiento intensivo

🎽 Incluye: Kit oficial de entrenamiento traído desde España

📲 Inscripciones: Abiertas, al 341 363 4169

Una oportunidad única para que jóvenes futbolistas de toda la región vivan la experiencia oficial del Atlético de Madrid sin salir de Argentina, entrenando con una metodología reconocida a nivel internacional y desarrollando habilidades dentro y fuera de la cancha.