Seis complejos se unen para armar el primer Encuentro Interclubes de pádel de la región

Los roldanenses Schwank Tenios & Pádel Center y San Andrés, se unen a Cremería y Campaña de Carcarañá, a Ricardone Pádel y a Golden Point de Rosario para armar el primer Encuentro Interclubes de pádel de la región.

La cita será el próximo sábado de 20 junio de 9hs a 21hs y se disputará todo en las tres canchas de San Andrés. En esta primera edición sólo se jugarán las categorías 8va, 7ma y 6ta de damas y cada club deberá presentar sus parejas de cada categoría.

La idea es que lo mismo se vaya repitiendo a lo largo del año en todos los complejos participantes y que se vayan sumando otras categorías tanto de damas como de caballeros.

Habrá trofeos para los ganadores y sorteos para todos los participantes.