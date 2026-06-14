Concurso fotográfico “Roldán en 160 Miradas”: tenés tiempo hasta el 22 de junio de presentar tu trabajo

La Municipalidad de Roldán informó que se extendió el plazo para participar del 1° Concurso de Fotografía “Roldán en 160 Miradas”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte en el marco de las celebraciones por los 160 años de la ciudad.

Según comentario, debido al gran interés generado por la iniciativa, la recepción de fotografías se extenderá hasta el próximo 22 de junio, brindando más tiempo para que vecinos, aficionados y fotógrafos profesionales puedan sumarse a esta convocatoria que busca retratar la identidad, la historia y la esencia de Roldán a través de distintas miradas.

El certamen está destinado a personas mayores de 13 años y propone captar, mediante imágenes, aquellos espacios, paisajes, edificios, tradiciones, eventos o momentos que representen el espíritu de la ciudad. Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías.

Las obras deberán entregarse impresas en tamaño A4, con un margen de 2 centímetros por lado y montadas sobre cartón del mismo tamaño.

Como cierre de la propuesta, todas las fotografías participantes formarán parte de una muestra abierta al público que se realizará el 28 de junio, de 10 a 17 horas, en el Parque del Bicentenario. Durante la jornada, las imágenes serán evaluadas por un jurado integrado por reconocidos fotógrafos de la ciudad, quienes seleccionarán las obras destacadas.

La iniciativa busca promover la participación cultural, incentivar la creatividad y construir un registro visual colectivo que refleje el crecimiento, la identidad y la riqueza de Roldán en el año de su 160° aniversario.

Para inscribirse o recibir más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 341 2133020.