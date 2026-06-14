Orgullo sobre ruedas: Sol Chianelli brilló a nivel nacional y clasificó al Torneo Absoluto

La patinadora Sol Chianelli volvió a destacarse en el plano nacional al obtener una sobresaliente actuación en la Copa Clausura, donde se consagró campeona nacional en la disciplina Figuras y alcanzó el subcampeonato nacional en la modalidad Libre.

Gracias a estos resultados, la deportista consiguió además la clasificación al Torneo Absoluto, una de las competencias más importantes del calendario, que se disputará durante el mes de septiembre en la provincia de San Juan y reunirá a las mejores exponentes del país.

El presente de Sol continúa en ascenso y no habrá tiempo para descansar. Su próximo gran desafío será el Campeonato Panamericano, que se desarrollará el 27 de junio en el Estadio CAP del Parque Roca, en Argentina, donde buscará seguir dejando su huella frente a competidoras de todo el continente.