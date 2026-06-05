Fuerte choque en autopista: una camioneta impactó contra un camión que estaba estacionado en la banquina

Una camioneta chocó de frente con un camión que estaba estacionado sobre la calzada de la autopista Rosario-Córdoba, mano hacia Córdoba, a la altura de San Jerónimo Sud.

El siniestro ocurrió este viernes a las 6.30 de la mañana cuando en el Km 327, a la altura de San Jerónimo,ccuando una camioneta, marca Toyota, modelo de color gris por causas que se desconocen impacto contra camión, marca Renault de color rojo que estaba a la vera de la autopista estacionado.

El detalle policial informó que en la Toyota Hilux viajaban tres ocupantes oriundos de Buenos Aires que viajaban hacia AgroActiva. Uno de ellos resultó con heridas leves en un brazo y debió ser asistido en San Jerónimo Sud (sería trasladado a Rosario).

El chofer del camión estaba durmiendo y resultó ileso.Luego de varias horas de trabajo, el tránsito en la zona se encuentra normalizado.