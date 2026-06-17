El triplete de Messi se gritó en familia: así se vivió la Fan Fest en Roldán
Familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol compartieron una jornada cargada de entusiasmo, emoción y actividades recreativas en el SUM del Paseo de la Estación, especialmente acondicionado para la ocasión.
El fervor mundialista se hizo sentir en Roldán durante la noche del martes 16 de junio, cuando familias y amigos se reunieron para acompañar el debut de la Selección Argentina en una nueva edición del Roldán Fan Fest, una propuesta gratuita organizada por la Municipalidad de Roldán a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte.
Familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol compartieron una jornada cargada de entusiasmo, emoción y actividades recreativas en el SUM del Paseo de la Estación, especialmente acondicionado para la ocasión.
La propuesta comenzó con una previa en la que grandes y chicos disfrutaron de metegol, torneo de penales y juegos. Uno de los momentos más celebrados por los más pequeños fue la aparición de personajes caracterizados como Lionel Messi y el Payaso Pichulino en zancos, quienes recorrieron el predio, se sacaron fotos con los asistentes y aportaron color y diversión a la jornada.
Llegada la hora del partido, todos los presentes siguieron las alternativas del encuentro a través de una pantalla gigante, alentando juntos a la Selección Nacional en un clima de alegría, compañerismo y pasión por los colores argentinos.
El Roldán Fan Fest volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para la comunidad, donde el deporte se convierte en una excusa para compartir en familia y fortalecer los vínculos entre vecinos.
Desde la Municipalidad adelantaron que la propuesta tendrá continuidad durante los próximos compromisos de Argentina en la fase de grupos, invitando a toda la comunidad a seguir acompañando a la albiceleste en cada presentación. El próximo encuentro será el lunes 22, desde las 13 hs.
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