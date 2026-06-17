El triplete de Messi se gritó en familia: así se vivió la Fan Fest en Roldán

El fervor mundialista se hizo sentir en Roldán durante la noche del martes 16 de junio, cuando familias y amigos se reunieron para acompañar el debut de la Selección Argentina en una nueva edición del Roldán Fan Fest, una propuesta gratuita organizada por la Municipalidad de Roldán a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte.

Familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol compartieron una jornada cargada de entusiasmo, emoción y actividades recreativas en el SUM del Paseo de la Estación, especialmente acondicionado para la ocasión.

La propuesta comenzó con una previa en la que grandes y chicos disfrutaron de metegol, torneo de penales y juegos. Uno de los momentos más celebrados por los más pequeños fue la aparición de personajes caracterizados como Lionel Messi y el Payaso Pichulino en zancos, quienes recorrieron el predio, se sacaron fotos con los asistentes y aportaron color y diversión a la jornada.

Llegada la hora del partido, todos los presentes siguieron las alternativas del encuentro a través de una pantalla gigante, alentando juntos a la Selección Nacional en un clima de alegría, compañerismo y pasión por los colores argentinos.

El Roldán Fan Fest volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para la comunidad, donde el deporte se convierte en una excusa para compartir en familia y fortalecer los vínculos entre vecinos.

Desde la Municipalidad adelantaron que la propuesta tendrá continuidad durante los próximos compromisos de Argentina en la fase de grupos, invitando a toda la comunidad a seguir acompañando a la albiceleste en cada presentación. El próximo encuentro será el lunes 22, desde las 13 hs.