Orgullo roldanense: convocaron a un bombero local y a su perro Fito para una misión internacional de rescate en Venezuela

La ciudad de Roldán vuelve a ser motivo de orgullo. Pablo Varela, integrante del Cuerpo Activo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Roldán, fue convocado para integrar la brigada USAR ARG 15 junto al equipo K9 y su perro de búsqueda y rescate, Fito, en el marco de una posible misión internacional de asistencia en Venezuela.

Según informó oficialmente la institución, el bombero se encuentra actualmente en etapa de alistamiento, aguardando una eventual movilización conforme a los mecanismos nacionales e internacionales de respuesta ante emergencias y desastres, siguiendo las directivas de las autoridades competentes.

Desde la Asociación destacaron que esta convocatoria representa un importante reconocimiento a la trayectoria y preparación del bombero roldanense. “Esta convocatoria constituye un reconocimiento a su preparación, compromiso y profesionalismo, valores que representan el trabajo diario de nuestro Cuerpo Activo”, expresaron a través de un comunicado.

Asimismo, remarcaron que detrás de una designación de estas características existen años de formación y entrenamiento permanente. “Detrás de cada convocatoria de esta magnitud hay años de capacitación, entrenamiento y dedicación, siempre con la vocación de servir a quienes más lo necesitan”, señalaron.

La institución también manifestó el orgullo que significa que uno de sus integrantes haya sido elegido para formar parte de un equipo altamente especializado, representando no solo al cuartel local, sino también a toda la ciudad de Roldán.

“Como institución, nos llena de orgullo que un integrante de nuestro cuartel haya sido seleccionado para formar parte de un equipo altamente especializado, llevando el nombre de Roldán y reflejando el nivel de preparación y el compromiso que caracterizan a nuestros bomberos voluntarios”, destacaron.

Finalmente, desde Bomberos Voluntarios de Roldán hicieron llegar su apoyo a Pablo Varela y a todo el equipo que podría intervenir en la misión. “Acompañamos a Pablo en esta importante instancia, deseándole el mayor de los éxitos y una pronta y segura resolución de la misión, en caso de concretarse la movilización. Asimismo, hacemos llegar nuestro reconocimiento a los integrantes de USAR ARG 15 y del equipo K9, quienes, con profesionalismo y solidaridad, se preparan para brindar asistencia ante situaciones de emergencia de gran magnitud”, concluye el comunicado oficial.