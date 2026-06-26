Así se vio Roldán desde el aire en el operativo de saturación policial: los resultados

Durante la tarde del jueves se ejecutó un Operativo de Saturación de Alta Visibilidad en diferentes cuadrantes estratégicos de la ciudad de Roldán. El dispositivo contó con la presencia y supervisión directa en el territorio de las máximas autoridades de la Jefatura y Plana Mayor de la Unidad Regional XVII.

El despliegue coordinó recursos tácticos de la Agrupación Cuerpos (Comando Radioeléctrico, Grupo de Operaciones Tácticas y Sección Motorizada), unidades operativas de las localidades linderas efectivos de la Guardia Provincial y la colaboración de personal de la Guardia Urbana.

Asimismo, se sumó la destacada colaboración de la División Aérea Policial, la cual efectuó un sobrevuelo de cobertura sobre toda el área operativa mediante el helicóptero de la fuerza.

El balance tuvo estos resultados finales:

• Personas identificadas: 116 (registrándose 05 traslados por averiguación de antecedentes – Art. 10 bis).

• Automóviles controlados: 46.

• Motocicletas fiscalizadas: 53 (con 02 retenciones bajo los términos del Decreto 460 y 03 remisiones a los corralones municipales por infracciones de tránsito).

El servicio finalizó sin registrarse novedades de relevancia judicial ni personas aprehendidas.