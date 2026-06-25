Fuerte choque en Gálvez y A012: tres niños y dos adultos debieron ser atendidos

Un importante siniestro vial se registró este jueves en la intersección de la Ruta A012 y calle Gálvez, donde dos automóviles —un Chevrolet Astra y una Fiat Toro— colisionaron por causas que aún se investigan.

Como consecuencia del accidente, tres niños fueron derivados a un centro de salud para controles preventivos, entre ellos un bebé de 10 meses. Además, dos adultos también fueron trasladados para su evaluación médica.

Según las primeras informaciones, ninguno de los involucrados presentaría heridas de gravedad.

Se recomienda evitar la zona y circular con extrema precaución ya que aun permanecen las acciones en el lugar, la espera de que llegue la división de Accidentologia de la PDI.