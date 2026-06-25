YPF cerró un acuerdo con Mc Donalds ¿se acerca el desembarco de la cadena a Roldán?

YPF y Arcos Dorados, la compañía que opera los restaurantes McDonald’s en Argentina y América Latina, firmaron una alianza estratégica a través de la cual busca combinar la red de estaciones de servicio con la oferta gastronómica de la famosa cadena de comidas rápidas. En Roldán se está construyendo la tercera YPF más grande la provincia de Santa Fe y si bien no hay precisiones aun al respecto, la intención se constituirse en una estación black está puesta de manifiesto.

Esto podría significar la llegada de Mc Donalds a Roldán, bajo la alianza de la cadena internacional de comida rápidzas con YPF, la cual se estrenará en Rio Negro y tendrá otra ya confirmada en el cruce de Avenida del Libertador y Melo, en Vicente López, según contó el CEO y Presidente de la petrolera, Horacio Marin en medios porteños.

Si bien el anuncio es muy reciente y restan aun conocer muchos detalles, se podría avanzar en tres modalidades de locales:

Freestanding: tienda independiente, en una construcción separada de la Tienda Full existente en la estación de servicio, con posibilidad de incluir servicio de AutoMac (Drive Thru).

Integrada con salón compartido: tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, compartiendo el salón de ventas y el espacio de mesas y sillas para los clientes, con posibilidad de AutoMac (Drive Thru).

Integrada sin salón compartido: tienda integrada en la misma construcción que la Tienda Full, pero sin compartir el salón de ventas, con posibilidad de AutoMac (Drive Thru).

El acuerdo forma parte de la estrategia de YPF para modificar su red de estaciones de servicio, incorporando diferentes formatos que buscan responder a las demandas de los usuarios en el país.