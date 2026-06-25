De chatarra a equipo vital: Coprol puso en valor una minicargadora para agilizar reclamos

Movidos por la necesidad de acelerar los tiempos de respuesta ante los reclamos de vecinos, Coprol hizo una inversión importante y puso en valor una minicargadora que, hasta hace pocos meses era chatarra en desuso tirada en los galpones de la cooperativa.

“Esto nos permite agilizar reparaciones y reclamos con respecto a los pozos ya que podemos llegar con mas profundidad y mas rápido”, destacó el presidente de Coprol, Diego Angeloni.

El directivo también mencionó la posibilidad que le brinda la maquinaria de hacer zanjeos y tirar caños, todo con mano de obra propia, manejando mejores tiempos y evitando tercerizar trabajos.

“Estaba con el motor fundido, compramos uno 0km, se le hizo el cableado, la parte hidráulica, tapizado nuevo, mantenimiento general, luces y hace un mes se puso a funcionar”, sumó Angeloni.

Así estaba:

Así quedó: