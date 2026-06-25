De chatarra a equipo vital: Coprol puso en valor una minicargadora para agilizar reclamos
Tras un proceso de puesta a punto, hace un mes se puso en funcionamiento y, entre otras mejoras, la cooperativa deja de tercerizar trabajos clave.
Movidos por la necesidad de acelerar los tiempos de respuesta ante los reclamos de vecinos, Coprol hizo una inversión importante y puso en valor una minicargadora que, hasta hace pocos meses era chatarra en desuso tirada en los galpones de la cooperativa.
“Esto nos permite agilizar reparaciones y reclamos con respecto a los pozos ya que podemos llegar con mas profundidad y mas rápido”, destacó el presidente de Coprol, Diego Angeloni.
El directivo también mencionó la posibilidad que le brinda la maquinaria de hacer zanjeos y tirar caños, todo con mano de obra propia, manejando mejores tiempos y evitando tercerizar trabajos.
“Estaba con el motor fundido, compramos uno 0km, se le hizo el cableado, la parte hidráulica, tapizado nuevo, mantenimiento general, luces y hace un mes se puso a funcionar”, sumó Angeloni.
Así estaba:
Así quedó: