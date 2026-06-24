Sorpresa y media : ganó un auto en un sorteo y se lo entregaron frente a su casa en Roldán

La suerte tuvo destino roldanense. Natan un vecino de barrio Talleres, resultó ganador de un Volkswagen Gol tras participar en uno de los sorteos organizados por la agencia Auto Loop, una firma de la provincia de Entre Ríos que realiza este tipo de iniciativas de manera periódica.

La entrega del automóvil se concretó en la ciudad de Roldán, donde el flamante ganador recibió el vehículo acompañado por la emoción de familiares . El momento fue registrado por la propia agencia y luego compartido a través de sus redes sociales.

Entre sorpresa y alegría, Natan no ocultó su emoción al ver el auto que acababa de ganar. “Estoy muy emocionado, no lo puedo creer”, expresó el joven durante la entrega.