Concientización ambiental: Roldán realizará una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Campo Limpio, llevará adelante por tercer año consecutivo la Jornada de Recepción de Envases Vacíos de Fitosanitarios, una iniciativa destinada a promover la gestión responsable de estos residuos y fortalecer las prácticas productivas sustentables en el distrito.

La actividad se desarrollará el próximo 25 de junio, de 9 a 13 horas, en la zona rural de Roldán (coordenadas: -32.899774 / -60.932804) y estará destinada a productores agropecuarios y aplicadores que deseen disponer correctamente los envases utilizados.

Los envases vacíos de fitosanitarios son considerados residuos especiales y, por su peligrosidad, está prohibido quemarlos, enterrarlos o reutilizarlos para cualquier otro fin. Su correcta disposición es obligatoria y resulta fundamental para prevenir riesgos para la salud de las personas, evitar la contaminación de los suelos y cursos de agua, y dar cumplimiento a la legislación vigente.

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente señalaron que estas jornadas forman parte de una política ambiental sostenida que impulsa la Municipalidad de Roldán para promover una producción cada vez más sustentable, acompañando al sector agropecuario en la correcta gestión de sus residuos. La iniciativa busca brindar herramientas que permitan reducir el impacto ambiental, proteger los recursos naturales, preservar la salud de la población y fomentar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y de la normativa vigente.

Se recuerda que los envases que se entreguen deberán haber sido sometidos al triple lavado o lavado a presión, procedimiento que debe realizarse inmediatamente después de vaciar el contenido. Además, es obligatorio perforar la base del envase, sin dañar la etiqueta, para inutilizarlo y evitar su reutilización.

Quienes deseen obtener más información sobre la jornada o consultar acerca la jornada pueden comunicarse al 2473 475677.