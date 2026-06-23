Lo vieron abrir un auto por las cámaras, lo siguieron y terminó detenido

Durante la madrugada de este lunes 23 de junio, el trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo Municipal, la Central de Emergencias 911 y la Policía de la Provincia permitió frustrar un presunto robo y concretar la aprehensión de un hombre de 24 años en la ciudad de Roldán.

Según se informó, el hecho fue detectado durante las tareas habituales de vigilancia realizadas por los operadores del sistema de videovigilancia. A través de las cámaras de seguridad, observaron a un hombre que se desplazaba en bicicleta por la zona de Entre Ríos y Urquiza. Minutos más tarde, el individuo fue visto abriendo el baúl de un automóvil estacionado en la vía pública y retirando elementos de su interior antes de alejarse rápidamente del lugar.

Ante esta situación, los operadores dieron aviso inmediato a la Central 911 e iniciaron un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de monitoreo, informando de manera permanente los movimientos del sospechoso al personal policial que se encontraba en patrullaje.

Al advertir la presencia de los móviles, el hombre intentó escapar y durante la fuga descartó un gato hidráulico. Gracias al seguimiento coordinado entre las cámaras y los efectivos en la calle, finalmente fue interceptado en la intersección de Colón y J. J. Valle.

El aprehendido fue identificado como M. M. J., de 24 años y domiciliado en Roldán. Tras el procedimiento, se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, que quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el Municipio destacaron que la intervención fue posible gracias al monitoreo permanente y al trabajo articulado entre las distintas áreas de seguridad, resaltando la importancia de la tecnología aplicada a la prevención del delito y la protección de los vecinos.