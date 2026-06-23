Lo siguieron por las cámaras y cayó en bicicleta con objetos robados de un auto

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes 23 de junio en Roldán, acusado de sustraer elementos del interior de un automóvil. El procedimiento se llevó adelante tras un seguimiento coordinado entre el Centro de Monitoreo Municipal y personal policial del Comando Radioeléctrico.

Según informaron desde la Policía de la Provincia de Santa Fe, el hecho ocurrió alrededor de la 1.05, cuando los agentes fueron alertados por la sustracción de elementos de un vehículo en la intersección de calles Salta y Belgrano.

Luego de un primer patrullaje por la zona, operadores del Centro de Monitoreo Municipal aportaron la ubicación en tiempo real del sospechoso, quien se daba a la fuga a bordo de una bicicleta. A partir de esa información, las unidades móviles iniciaron un seguimiento controlado.

Durante la persecución, el involucrado descartó un gato hidráulico y fue interceptado a los pocos metros, donde finalmente fue reducido por el personal policial. En la requisa de su mochila, los agentes secuestraron herramientas de corte, prendas de vestir, accesorios electrónicos y otros artículos presuntamente malhabidos.

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado al SAMCo local para el examen médico de rigor y luego quedó alojado en la sede de la Comisaría 6ª de Roldán. La causa quedó a disposición de la Fiscalía Penal en turno del Ministerio Público de la Acusación.